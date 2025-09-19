KurseKategorien
GPUS-PD
GPUS-PD

23.05 USD 0.93 (3.88%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GPUS-PD hat sich für heute um -3.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.05 bis zu einem Hoch von 23.88 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
23.05 23.88
Jahresspanne
11.97 25.88
Vorheriger Schlusskurs
23.98
Eröffnung
23.43
Bid
23.05
Ask
23.35
Tief
23.05
Hoch
23.88
Volumen
6
Tagesänderung
-3.88%
Monatsänderung
-1.87%
6-Monatsänderung
92.24%
Jahresänderung
92.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K