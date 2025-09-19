Währungen / GLXG
GLXG
6.22 USD 0.37 (5.61%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLXG hat sich für heute um -5.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.11 bis zu einem Hoch von 6.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.11 6.49
Jahresspanne
0.35 16.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.59
- Eröffnung
- 6.46
- Bid
- 6.22
- Ask
- 6.52
- Tief
- 6.11
- Hoch
- 6.49
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -5.61%
- Monatsänderung
- 1119.61%
- 6-Monatsänderung
- 936.67%
- Jahresänderung
- -0.32%
