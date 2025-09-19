Währungen / FLYY
FLYY
1.22 USD 0.02 (1.61%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLYY hat sich für heute um -1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.21 bis zu einem Hoch von 1.36 gehandelt.
Tagesspanne
1.21 1.36
Jahresspanne
1.21 13.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.24
- Eröffnung
- 1.26
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Tief
- 1.21
- Hoch
- 1.36
- Volumen
- 532
- Tagesänderung
- -1.61%
- Monatsänderung
- -70.17%
- 6-Monatsänderung
- -90.62%
- Jahresänderung
- -90.62%
