KurseKategorien
Währungen / FBLA
Zurück zum Aktien

FBLA

12.14 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FBLA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.13 bis zu einem Hoch von 12.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
12.13 12.16
Jahresspanne
9.82 12.74
Vorheriger Schlusskurs
12.14
Eröffnung
12.16
Bid
12.14
Ask
12.44
Tief
12.13
Hoch
12.16
Volumen
26
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
2.10%
6-Monatsänderung
8.39%
Jahresänderung
-1.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K