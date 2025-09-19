KurseKategorien
Währungen / EZPZ
Zurück zum Aktien

EZPZ

31.26 USD 0.44 (1.39%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EZPZ hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.20 bis zu einem Hoch von 31.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
31.20 31.36
Jahresspanne
18.70 32.82
Vorheriger Schlusskurs
31.70
Eröffnung
31.31
Bid
31.26
Ask
31.56
Tief
31.20
Hoch
31.36
Volumen
19
Tagesänderung
-1.39%
Monatsänderung
3.68%
6-Monatsänderung
50.87%
Jahresänderung
24.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K