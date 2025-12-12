- Übersicht
DYOR: Insight Digital Partners II
Der Wechselkurs von DYOR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.8800 bis zu einem Hoch von 9.9100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Insight Digital Partners II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DYOR heute?
Die Aktie von Insight Digital Partners II (DYOR) notiert heute bei 9.9000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.8800 - 9.9100 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.9000 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von DYOR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DYOR Dividenden?
Insight Digital Partners II wird derzeit mit 9.9000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DYOR zu verfolgen.
Wie kaufe ich DYOR-Aktien?
Sie können Aktien von Insight Digital Partners II (DYOR) zum aktuellen Kurs von 9.9000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.9000 oder 9.9030 platziert, während 18 und -0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DYOR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DYOR-Aktien?
Bei einer Investition in Insight Digital Partners II müssen die jährliche Spanne 9.8800 - 9.9600 und der aktuelle Kurs 9.9000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und -0.50%, bevor sie Orders zu 9.9000 oder 9.9030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DYOR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Insight Digital Partners II?
Der höchste Kurs von Insight Digital Partners II (DYOR) im vergangenen Jahr lag bei 9.9600. Innerhalb von 9.8800 - 9.9600 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.9000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Insight Digital Partners II mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Insight Digital Partners II?
Der niedrigste Kurs von Insight Digital Partners II (DYOR) im Laufe des Jahres betrug 9.8800. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.9000 und der Spanne 9.8800 - 9.9600 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DYOR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DYOR statt?
Insight Digital Partners II hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.9000 und -0.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.9000
- Eröffnung
- 9.9100
- Bid
- 9.9000
- Ask
- 9.9030
- Tief
- 9.8800
- Hoch
- 9.9100
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -0.50%
- Jahresänderung
- -0.50%
