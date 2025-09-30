- Übersicht
DYCQR: DT Cloud Acquisition Corporation
Der Wechselkurs von DYCQR hat sich für heute um 4.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2400 bis zu einem Hoch von 0.2400 gehandelt.
Verfolgen Sie die DT Cloud Acquisition Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DYCQR heute?
Die Aktie von DT Cloud Acquisition Corporation (DYCQR) notiert heute bei 0.2400. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2300 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von DYCQR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DYCQR Dividenden?
DT Cloud Acquisition Corporation wird derzeit mit 0.2400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DYCQR zu verfolgen.
Wie kaufe ich DYCQR-Aktien?
Sie können Aktien von DT Cloud Acquisition Corporation (DYCQR) zum aktuellen Kurs von 0.2400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2400 oder 0.2430 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DYCQR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DYCQR-Aktien?
Bei einer Investition in DT Cloud Acquisition Corporation müssen die jährliche Spanne 0.0605 - 0.2999 und der aktuelle Kurs 0.2400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 50.00% und 26.32%, bevor sie Orders zu 0.2400 oder 0.2430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DYCQR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DT Cloud Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von DT Cloud Acquisition Corp (DYCQR) im vergangenen Jahr lag bei 0.2999. Innerhalb von 0.0605 - 0.2999 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DT Cloud Acquisition Corporation mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DT Cloud Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von DT Cloud Acquisition Corp (DYCQR) im Laufe des Jahres betrug 0.0605. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2400 und der Spanne 0.0605 - 0.2999 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DYCQR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DYCQR statt?
DT Cloud Acquisition Corporation hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2300 und -4.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2300
- Eröffnung
- 0.2400
- Bid
- 0.2400
- Ask
- 0.2430
- Tief
- 0.2400
- Hoch
- 0.2400
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 4.35%
- Monatsänderung
- 50.00%
- 6-Monatsänderung
- 26.32%
- Jahresänderung
- -4.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4