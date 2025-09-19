Währungen / DMAA
DMAA
10.28 USD 0.01 (0.10%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DMAA hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.26 bis zu einem Hoch von 10.28 gehandelt.
Der Wechselkurs von DMAA hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.26 bis zu einem Hoch von 10.28 gehandelt.
Tagesspanne
10.26 10.28
Jahresspanne
9.95 10.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.27
- Eröffnung
- 10.28
- Bid
- 10.28
- Ask
- 10.58
- Tief
- 10.26
- Hoch
- 10.28
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 0.29%
- 6-Monatsänderung
- 0.10%
- Jahresänderung
- 3.01%
