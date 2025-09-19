KurseKategorien
Währungen / CUPR
CUPR

1.35 USD 0.11 (7.53%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CUPR hat sich für heute um -7.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.34 bis zu einem Hoch von 1.46 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.34 1.46
Jahresspanne
0.61 9.50
Vorheriger Schlusskurs
1.46
Eröffnung
1.43
Bid
1.35
Ask
1.65
Tief
1.34
Hoch
1.46
Volumen
299
Tagesänderung
-7.53%
Monatsänderung
50.00%
6-Monatsänderung
-69.18%
Jahresänderung
-69.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K