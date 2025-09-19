KurseKategorien
Währungen / CON
CON

21.04 USD 0.26 (1.25%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CON hat sich für heute um 1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.83 bis zu einem Hoch von 21.19 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
20.83 21.19
Jahresspanne
18.89 24.32
Vorheriger Schlusskurs
20.78
Eröffnung
20.99
Bid
21.04
Ask
21.34
Tief
20.83
Hoch
21.19
Volumen
1.046 K
Tagesänderung
1.25%
Monatsänderung
-11.04%
6-Monatsänderung
-2.73%
Jahresänderung
-5.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K