CMBT
9.52 USD 0.08 (0.85%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMBT hat sich für heute um 0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.47 bis zu einem Hoch von 9.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.47 9.62
Jahresspanne
7.65 17.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.44
- Eröffnung
- 9.57
- Bid
- 9.52
- Ask
- 9.82
- Tief
- 9.47
- Hoch
- 9.62
- Volumen
- 2.890 K
- Tagesänderung
- 0.85%
- Monatsänderung
- 12.00%
- 6-Monatsänderung
- 3.82%
- Jahresänderung
- -42.13%
