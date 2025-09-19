Währungen / CLYM
CLYM
2.31 USD 0.07 (3.13%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLYM hat sich für heute um 3.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.25 bis zu einem Hoch von 2.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.25 2.44
Jahresspanne
1.05 5.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.24
- Eröffnung
- 2.41
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Tief
- 2.25
- Hoch
- 2.44
- Volumen
- 280
- Tagesänderung
- 3.13%
- Monatsänderung
- 4.05%
- 6-Monatsänderung
- 89.34%
- Jahresänderung
- -54.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K