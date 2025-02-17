- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CCEF: Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
Der Wechselkurs von CCEF hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.94 bis zu einem Hoch von 29.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCEF News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CCEF heute?
Die Aktie von Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) notiert heute bei 29.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.31% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.94 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von CCEF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CCEF Dividenden?
Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF wird derzeit mit 29.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CCEF zu verfolgen.
Wie kaufe ich CCEF-Aktien?
Sie können Aktien von Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) zum aktuellen Kurs von 29.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.03 oder 29.33 platziert, während 5 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CCEF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CCEF-Aktien?
Bei einer Investition in Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF müssen die jährliche Spanne 24.03 - 29.24 und der aktuelle Kurs 29.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.97% und 4.73%, bevor sie Orders zu 29.03 oder 29.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CCEF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF?
Der höchste Kurs von Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) im vergangenen Jahr lag bei 29.24. Innerhalb von 24.03 - 29.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF?
Der niedrigste Kurs von Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) im Laufe des Jahres betrug 24.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.03 und der Spanne 24.03 - 29.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CCEF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CCEF statt?
Calamos ETF Trust Calamos CEF Income & Arbitrage ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.94 und 1.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.94
- Eröffnung
- 29.01
- Bid
- 29.03
- Ask
- 29.33
- Tief
- 28.94
- Hoch
- 29.03
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- 1.97%
- 6-Monatsänderung
- 4.73%
- Jahresänderung
- 1.54%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8