Währungen / CAPN
CAPN
10.51 USD 0.06 (0.57%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAPN hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.51 bis zu einem Hoch von 10.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.51 10.51
Jahresspanne
9.95 10.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.45
- Eröffnung
- 10.51
- Bid
- 10.51
- Ask
- 10.81
- Tief
- 10.51
- Hoch
- 10.51
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- 0.77%
- 6-Monatsänderung
- 3.24%
- Jahresänderung
- 5.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K