BDMD

2.65 USD 0.08 (3.11%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BDMD hat sich für heute um 3.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.52 bis zu einem Hoch von 2.74 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.52 2.74
Jahresspanne
1.07 12.51
Vorheriger Schlusskurs
2.57
Eröffnung
2.52
Bid
2.65
Ask
2.95
Tief
2.52
Hoch
2.74
Volumen
77
Tagesänderung
3.11%
Monatsänderung
9.05%
6-Monatsänderung
-48.54%
Jahresänderung
-62.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
