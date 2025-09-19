KurseKategorien
Währungen / AVR
Zurück zum Aktien

AVR

5.19 USD 0.21 (3.89%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVR hat sich für heute um -3.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.17 bis zu einem Hoch von 5.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
5.17 5.36
Jahresspanne
2.34 8.79
Vorheriger Schlusskurs
5.40
Eröffnung
5.35
Bid
5.19
Ask
5.49
Tief
5.17
Hoch
5.36
Volumen
134
Tagesänderung
-3.89%
Monatsänderung
32.74%
6-Monatsänderung
43.37%
Jahresänderung
-10.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K