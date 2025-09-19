Währungen / AVR
AVR
5.19 USD 0.21 (3.89%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVR hat sich für heute um -3.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.17 bis zu einem Hoch von 5.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.17 5.36
Jahresspanne
2.34 8.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.40
- Eröffnung
- 5.35
- Bid
- 5.19
- Ask
- 5.49
- Tief
- 5.17
- Hoch
- 5.36
- Volumen
- 134
- Tagesänderung
- -3.89%
- Monatsänderung
- 32.74%
- 6-Monatsänderung
- 43.37%
- Jahresänderung
- -10.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K