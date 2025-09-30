- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ATMCU: AlphaTime Acquisition Corp - Unit
Der Wechselkurs von ATMCU hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.2300 bis zu einem Hoch von 12.2600 gehandelt.
Verfolgen Sie die AlphaTime Acquisition Corp - Unit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ATMCU heute?
Die Aktie von AlphaTime Acquisition Corp - Unit (ATMCU) notiert heute bei 12.2300. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 12.2300 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von ATMCU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ATMCU Dividenden?
AlphaTime Acquisition Corp - Unit wird derzeit mit 12.2300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.23% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ATMCU zu verfolgen.
Wie kaufe ich ATMCU-Aktien?
Sie können Aktien von AlphaTime Acquisition Corp - Unit (ATMCU) zum aktuellen Kurs von 12.2300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 12.2300 oder 12.2330 platziert, während 2 und -0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ATMCU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ATMCU-Aktien?
Bei einer Investition in AlphaTime Acquisition Corp - Unit müssen die jährliche Spanne 11.2900 - 13.8500 und der aktuelle Kurs 12.2300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.45% und 5.70%, bevor sie Orders zu 12.2300 oder 12.2330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ATMCU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALPHATIME ACQUISITION CORP?
Der höchste Kurs von ALPHATIME ACQUISITION CORP (ATMCU) im vergangenen Jahr lag bei 13.8500. Innerhalb von 11.2900 - 13.8500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 12.2300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AlphaTime Acquisition Corp - Unit mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALPHATIME ACQUISITION CORP?
Der niedrigste Kurs von ALPHATIME ACQUISITION CORP (ATMCU) im Laufe des Jahres betrug 11.2900. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 12.2300 und der Spanne 11.2900 - 13.8500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ATMCU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ATMCU statt?
AlphaTime Acquisition Corp - Unit hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 12.2300 und 8.23% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.2300
- Eröffnung
- 12.2600
- Bid
- 12.2300
- Ask
- 12.2330
- Tief
- 12.2300
- Hoch
- 12.2600
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -1.45%
- 6-Monatsänderung
- 5.70%
- Jahresänderung
- 8.23%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4