Währungen / ATHR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ATHR
5.27 USD 0.18 (3.54%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATHR hat sich für heute um 3.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.00 bis zu einem Hoch von 5.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.00 5.29
Jahresspanne
4.51 19.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.09
- Eröffnung
- 5.01
- Bid
- 5.27
- Ask
- 5.57
- Tief
- 5.00
- Hoch
- 5.29
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 3.54%
- Monatsänderung
- -21.34%
- 6-Monatsänderung
- -0.19%
- Jahresänderung
- -0.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K