- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ASB-PE: Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4
Der Wechselkurs von ASB-PE hat sich für heute um -2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.46 bis zu einem Hoch von 22.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ASB-PE heute?
Die Aktie von Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 (ASB-PE) notiert heute bei 22.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.01 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von ASB-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ASB-PE Dividenden?
Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 wird derzeit mit 22.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ASB-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich ASB-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 (ASB-PE) zum aktuellen Kurs von 22.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.55 oder 22.85 platziert, während 4 und -1.91% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ASB-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ASB-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 müssen die jährliche Spanne 19.60 - 23.01 und der aktuelle Kurs 22.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.98% und 9.41%, bevor sie Orders zu 22.55 oder 22.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ASB-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASSOCIATED BANC-CORP?
Der höchste Kurs von ASSOCIATED BANC-CORP (ASB-PE) im vergangenen Jahr lag bei 23.01. Innerhalb von 19.60 - 23.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASSOCIATED BANC-CORP?
Der niedrigste Kurs von ASSOCIATED BANC-CORP (ASB-PE) im Laufe des Jahres betrug 19.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.55 und der Spanne 19.60 - 23.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ASB-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ASB-PE statt?
Associated Banc-Corp Depositary Shares, each representing a 1/4 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.01 und 9.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.01
- Eröffnung
- 22.99
- Bid
- 22.55
- Ask
- 22.85
- Tief
- 22.46
- Hoch
- 22.99
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -2.00%
- Monatsänderung
- 4.98%
- 6-Monatsänderung
- 9.41%
- Jahresänderung
- 9.41%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4