Währungen / ARAI
ARAI

3.15 USD 0.08 (2.61%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARAI hat sich für heute um 2.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.03 bis zu einem Hoch von 3.20 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
3.03 3.20
Jahresspanne
3.03 40.00
Vorheriger Schlusskurs
3.07
Eröffnung
3.07
Bid
3.15
Ask
3.45
Tief
3.03
Hoch
3.20
Volumen
308
Tagesänderung
2.61%
Monatsänderung
-34.92%
6-Monatsänderung
-92.13%
Jahresänderung
-92.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K