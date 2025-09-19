KurseKategorien
4.34 USD 0.09 (2.12%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ANNA hat sich für heute um 2.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.33 bis zu einem Hoch von 4.36 gehandelt.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
4.33 4.36
Jahresspanne
4.04 18.70
Vorheriger Schlusskurs
4.25
Eröffnung
4.34
Bid
4.34
Ask
4.64
Tief
4.33
Hoch
4.36
Volumen
5
Tagesänderung
2.12%
Monatsänderung
6.11%
6-Monatsänderung
-47.07%
Jahresänderung
-58.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K