Währungen / ANNA
ANNA
4.34 USD 0.09 (2.12%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANNA hat sich für heute um 2.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.33 bis zu einem Hoch von 4.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.33 4.36
Jahresspanne
4.04 18.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.25
- Eröffnung
- 4.34
- Bid
- 4.34
- Ask
- 4.64
- Tief
- 4.33
- Hoch
- 4.36
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 2.12%
- Monatsänderung
- 6.11%
- 6-Monatsänderung
- -47.07%
- Jahresänderung
- -58.86%
