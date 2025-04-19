Währungen / AGNCP
AGNCP: AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/
25.36 USD 0.08 (0.32%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGNCP hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.31 bis zu einem Hoch von 25.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.31 25.43
Jahresspanne
23.37 25.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.28
- Eröffnung
- 25.42
- Bid
- 25.36
- Ask
- 25.66
- Tief
- 25.31
- Hoch
- 25.43
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 0.32%
- Monatsänderung
- 0.71%
- 6-Monatsänderung
- 1.08%
- Jahresänderung
- 4.36%
