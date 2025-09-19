Währungen / ADUR
ADUR
13.19 USD 0.06 (0.46%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADUR hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.00 bis zu einem Hoch von 13.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.00 13.72
Jahresspanne
3.50 14.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.13
- Eröffnung
- 13.07
- Bid
- 13.19
- Ask
- 13.49
- Tief
- 13.00
- Hoch
- 13.72
- Volumen
- 437
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 13.90%
- 6-Monatsänderung
- 160.16%
- Jahresänderung
- 210.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K