Währungen / ADAM
ADAM
7.42 USD 0.02 (0.27%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADAM hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.38 bis zu einem Hoch von 7.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.38 7.43
Jahresspanne
6.92 7.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.40
- Eröffnung
- 7.42
- Bid
- 7.42
- Ask
- 7.72
- Tief
- 7.38
- Hoch
- 7.43
- Volumen
- 77
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 7.23%
- 6-Monatsänderung
- 7.23%
- Jahresänderung
- 7.23%
