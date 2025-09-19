KurseKategorien
ADAM

7.42 USD 0.02 (0.27%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADAM hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.38 bis zu einem Hoch von 7.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Tagesspanne
7.38 7.43
Jahresspanne
6.92 7.48
Vorheriger Schlusskurs
7.40
Eröffnung
7.42
Bid
7.42
Ask
7.72
Tief
7.38
Hoch
7.43
Volumen
77
Tagesänderung
0.27%
Monatsänderung
7.23%
6-Monatsänderung
7.23%
Jahresänderung
7.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
