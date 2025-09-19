KurseKategorien
ACTU
ACTU

6.99 USD 0.12 (1.75%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACTU hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.82 bis zu einem Hoch von 6.99 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
6.82 6.99
Jahresspanne
5.47 11.99
Vorheriger Schlusskurs
6.87
Eröffnung
6.90
Bid
6.99
Ask
7.29
Tief
6.82
Hoch
6.99
Volumen
28
Tagesänderung
1.75%
Monatsänderung
-17.38%
6-Monatsänderung
-4.25%
Jahresänderung
-6.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K