Währungen / ACTU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ACTU
6.99 USD 0.12 (1.75%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACTU hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.82 bis zu einem Hoch von 6.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.82 6.99
Jahresspanne
5.47 11.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.87
- Eröffnung
- 6.90
- Bid
- 6.99
- Ask
- 7.29
- Tief
- 6.82
- Hoch
- 6.99
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- 1.75%
- Monatsänderung
- -17.38%
- 6-Monatsänderung
- -4.25%
- Jahresänderung
- -6.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K