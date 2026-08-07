- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2
盈利交易:
2 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
9.90 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
10.13 USD (62 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
2 (10.13 USD)
最大连续盈利:
10.13 USD (2)
夏普比率:
1.05
交易活动:
60.07%
最大入金加载:
100.16%
最近交易:
22 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.00
长期交易:
1 (50.00%)
短期交易:
1 (50.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
5.07 USD
平均利润:
5.07 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
3.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
22.63% (69.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD
|1
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD
|10
|EURUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD
|60
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.90 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +10.13 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
3%
0
0
USD
USD
319
USD
USD
1
0%
2
100%
60%
n/a
5.07
USD
USD
23%
1:100