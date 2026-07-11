- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
208
盈利交易:
124 (59.61%)
亏损交易:
84 (40.38%)
最好交易:
61.60 USD
最差交易:
-49.00 USD
毛利:
1 555.65 USD (156 246 pips)
毛利亏损:
-1 005.35 USD (99 992 pips)
最大连续赢利:
14 (231.55 USD)
最大连续盈利:
231.55 USD (14)
夏普比率:
0.15
交易活动:
14.34%
最大入金加载:
12.18%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.34
长期交易:
94 (45.19%)
短期交易:
114 (54.81%)
利润因子:
1.55
预期回报:
2.65 USD
平均利润:
12.55 USD
平均损失:
-11.97 USD
最大连续失误:
7 (-93.87 USD)
最大连续亏损:
-97.19 USD (3)
每月增长:
15.07%
年度预测:
182.88%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
96.17 USD
最大值:
235.61 USD (22.13%)
相对跌幅:
结余:
47.12% (235.61 USD)
净值:
9.62% (37.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|550
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +61.60 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +231.55 USD
最大连续亏损: -93.87 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
181%
0
0
USD
USD
486
USD
USD
15
100%
208
59%
14%
1.54
2.65
USD
USD
47%
1:500