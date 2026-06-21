- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
79
盈利交易:
40 (50.63%)
亏损交易:
39 (49.37%)
最好交易:
13.77 USD
最差交易:
-12.35 USD
毛利:
89.71 USD (59 037 pips)
毛利亏损:
-93.43 USD (64 921 pips)
最大连续赢利:
5 (17.95 USD)
最大连续盈利:
17.95 USD (5)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
28.22%
最大入金加载:
2.15%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
43 (54.43%)
短期交易:
36 (45.57%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.05 USD
平均利润:
2.24 USD
平均损失:
-2.40 USD
最大连续失误:
6 (-21.50 USD)
最大连续亏损:
-21.50 USD (6)
每月增长:
-5.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
10.21 USD
最大值:
32.94 USD (12.26%)
相对跌幅:
结余:
12.26% (32.94 USD)
净值:
4.02% (10.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDmicro
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDmicro
|-5.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.77 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +17.95 USD
最大连续亏损: -21.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Single Entry follow trend, micro account at XM, base balance 200 lot 0.1
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
236
USD
USD
8
100%
79
50%
28%
0.96
-0.05
USD
USD
12%
1:500