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Lie Jubianto Hani

Agent Jubee Micro

Lie Jubianto Hani
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交易:
79
盈利交易:
40 (50.63%)
亏损交易:
39 (49.37%)
最好交易:
13.77 USD
最差交易:
-12.35 USD
毛利:
89.71 USD (59 037 pips)
毛利亏损:
-93.43 USD (64 921 pips)
最大连续赢利:
5 (17.95 USD)
最大连续盈利:
17.95 USD (5)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
28.22%
最大入金加载:
2.15%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
43 (54.43%)
短期交易:
36 (45.57%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.05 USD
平均利润:
2.24 USD
平均损失:
-2.40 USD
最大连续失误:
6 (-21.50 USD)
最大连续亏损:
-21.50 USD (6)
每月增长:
-5.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
10.21 USD
最大值:
32.94 USD (12.26%)
相对跌幅:
结余:
12.26% (32.94 USD)
净值:
4.02% (10.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDmicro 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDmicro -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDmicro -5.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +13.77 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
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最大连续亏损: -21.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Single Entry follow trend, micro account at XM, base balance 200 lot 0.1
没有评论
2026.08.12 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 13:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 06:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 12:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.07.14 06:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 06:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.24 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 10:21
Share of trading days is too low
2026.06.22 10:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.22 09:21
Share of trading days is too low
2026.06.22 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.21 17:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.21 17:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.21 17:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.21 17:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.21 17:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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