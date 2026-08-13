QBTX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票今天的定价为9.22。它在8.84 - 9.47范围内交易，昨天的收盘价为9.21，交易量达到1352。QBTX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long QBTS Daily ETF目前的价值为9.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-85.60%和USD。实时查看图表以跟踪QBTX走势。

如何购买QBTX股票？ 您可以以9.22的当前价格购买Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票。订单通常设置在9.22或9.52附近，而1352和-0.54%显示市场活动。立即关注QBTX的实时图表更新。

如何投资QBTX股票？ 投资Tradr 2X Long QBTS Daily ETF需要考虑年度范围6.13 - 513.56和当前价格9.22。许多人在以9.22或9.52下订单之前，会比较21.00%和。实时查看QBTX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long QBTS Daily ETF的最高价格是513.56。在6.13 - 513.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long QBTS Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long QBTS Daily ETF（QBTX）的最低价格为6.13。将其与当前的9.22和6.13 - 513.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。