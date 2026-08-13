QBTX: Tradr 2X Long QBTS Daily ETF
今日QBTX汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点8.84和高点9.47进行交易。
关注Tradr 2X Long QBTS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QBTX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票今天的定价为9.22。它在8.84 - 9.47范围内交易，昨天的收盘价为9.21，交易量达到1352。QBTX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF目前的价值为9.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-85.60%和USD。实时查看图表以跟踪QBTX走势。
如何购买QBTX股票？
您可以以9.22的当前价格购买Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票。订单通常设置在9.22或9.52附近，而1352和-0.54%显示市场活动。立即关注QBTX的实时图表更新。
如何投资QBTX股票？
投资Tradr 2X Long QBTS Daily ETF需要考虑年度范围6.13 - 513.56和当前价格9.22。许多人在以9.22或9.52下订单之前，会比较21.00%和。实时查看QBTX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long QBTS Daily ETF的最高价格是513.56。在6.13 - 513.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long QBTS Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF（QBTX）的最低价格为6.13。将其与当前的9.22和6.13 - 513.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QBTX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.21和-85.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.21
- 开盘价
- 9.27
- 卖价
- 9.22
- 买价
- 9.52
- 最低价
- 8.84
- 最高价
- 9.47
- 交易量
- 1.352 K
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 21.00%
- 6个月变化
- -28.69%
- 年变化
- -85.60%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%