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QBTX: Tradr 2X Long QBTS Daily ETF

9.22 USD 0.01 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QBTX汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点8.84和高点9.47进行交易。

关注Tradr 2X Long QBTS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QBTX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票今天的定价为9.22。它在8.84 - 9.47范围内交易，昨天的收盘价为9.21，交易量达到1352。QBTX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF目前的价值为9.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-85.60%和USD。实时查看图表以跟踪QBTX走势。

如何购买QBTX股票？

您可以以9.22的当前价格购买Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票。订单通常设置在9.22或9.52附近，而1352和-0.54%显示市场活动。立即关注QBTX的实时图表更新。

如何投资QBTX股票？

投资Tradr 2X Long QBTS Daily ETF需要考虑年度范围6.13 - 513.56和当前价格9.22。许多人在以9.22或9.52下订单之前，会比较21.00%和。实时查看QBTX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long QBTS Daily ETF的最高价格是513.56。在6.13 - 513.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long QBTS Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF（QBTX）的最低价格为6.13。将其与当前的9.22和6.13 - 513.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QBTX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.21和-85.60%中可见。

日范围
8.84 9.47
年范围
6.13 513.56
前一天收盘价
9.21
开盘价
9.27
卖价
9.22
买价
9.52
最低价
8.84
最高价
9.47
交易量
1.352 K
日变化
0.11%
月变化
21.00%
6个月变化
-28.69%
年变化
-85.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%