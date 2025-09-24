报价部分
PSA-PJ: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a

19.96 USD 0.04 (0.20%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PSA-PJ汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点19.92和高点19.96进行交易。

关注Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
19.92 19.96
年范围
18.26 20.20
前一天收盘价
19.92
开盘价
19.92
卖价
19.96
买价
20.26
最低价
19.92
最高价
19.96
交易量
15
日变化
0.20%
月变化
4.39%
6个月变化
5.33%
年变化
5.33%
24 九月, 星期三
14:00
USD
新屋销售量
实际值
0.800 M
预测值
0.692 M
前值
0.664 M
14:00
USD
新屋销售指数月率 m/m
实际值
20.5%
预测值
7.9%
前值
-1.8%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-0.607 M
预测值
-2.631 M
前值
-9.285 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
0.177 M
预测值
-0.329 M
前值
-0.296 M
17:00
USD
5年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.724%