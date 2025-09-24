货币 / PSA-PH
PSA-PH: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
24.55 USD 0.11 (0.45%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PSA-PH汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点24.42和高点24.55进行交易。
关注Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
24.42 24.55
年范围
22.28 24.64
- 前一天收盘价
- 24.44
- 开盘价
- 24.50
- 卖价
- 24.55
- 买价
- 24.85
- 最低价
- 24.42
- 最高价
- 24.55
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- 4.51%
- 6个月变化
- 7.53%
- 年变化
- 7.53%
24 九月, 星期三
14:00
USD
- 实际值
- 0.800 M
- 预测值
- 0.692 M
- 前值
- 0.664 M
14:00
USD
- 实际值
- 20.5%
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -1.8%
14:30
USD
- 实际值
- -0.607 M
- 预测值
- -2.631 M
- 前值
- -9.285 M
14:30
USD
- 实际值
- 0.177 M
- 预测值
- -0.329 M
- 前值
- -0.296 M
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.724%