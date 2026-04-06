PIE股票今天的价格是多少？ Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票今天的定价为32.50。它在32.41 - 33.09范围内交易，昨天的收盘价为32.44，交易量达到90。PIE的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票是否支付股息？ Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF目前的价值为32.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注40.21%和USD。实时查看图表以跟踪PIE走势。

如何购买PIE股票？ 您可以以32.50的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票。订单通常设置在32.50或32.80附近，而90和-0.55%显示市场活动。立即关注PIE的实时图表更新。

如何投资PIE股票？ 投资Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF需要考虑年度范围22.58 - 35.17和当前价格32.50。许多人在以32.50或32.80下订单之前，会比较8.15%和。实时查看PIE价格图表，了解每日变化。

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF的最高价格是35.17。在22.58 - 35.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF的绩效。

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票的最低价格是多少？ Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF（PIE）的最低价格为22.58。将其与当前的32.50和22.58 - 35.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。