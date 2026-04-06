PIE: Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
今日PIE汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点32.41和高点33.09进行交易。
关注Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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PIE新闻
常见问题解答
PIE股票今天的价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票今天的定价为32.50。它在32.41 - 33.09范围内交易，昨天的收盘价为32.44，交易量达到90。PIE的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票是否支付股息？
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF目前的价值为32.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注40.21%和USD。实时查看图表以跟踪PIE走势。
如何购买PIE股票？
您可以以32.50的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票。订单通常设置在32.50或32.80附近，而90和-0.55%显示市场活动。立即关注PIE的实时图表更新。
如何投资PIE股票？
投资Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF需要考虑年度范围22.58 - 35.17和当前价格32.50。许多人在以32.50或32.80下订单之前，会比较8.15%和。实时查看PIE价格图表，了解每日变化。
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF的最高价格是35.17。在22.58 - 35.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF的绩效。
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF（PIE）的最低价格为22.58。将其与当前的32.50和22.58 - 35.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PIE股票是什么时候拆分的？
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.44和40.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.44
- 开盘价
- 32.68
- 卖价
- 32.50
- 买价
- 32.80
- 最低价
- 32.41
- 最高价
- 33.09
- 交易量
- 90
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 8.15%
- 6个月变化
- 16.49%
- 年变化
- 40.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%