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PIE: Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF

32.50 USD 0.06 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PIE汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点32.41和高点33.09进行交易。

关注Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PIE新闻

常见问题解答

PIE股票今天的价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票今天的定价为32.50。它在32.41 - 33.09范围内交易，昨天的收盘价为32.44，交易量达到90。PIE的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票是否支付股息？

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF目前的价值为32.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注40.21%和USD。实时查看图表以跟踪PIE走势。

如何购买PIE股票？

您可以以32.50的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票。订单通常设置在32.50或32.80附近，而90和-0.55%显示市场活动。立即关注PIE的实时图表更新。

如何投资PIE股票？

投资Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF需要考虑年度范围22.58 - 35.17和当前价格32.50。许多人在以32.50或32.80下订单之前，会比较8.15%和。实时查看PIE价格图表，了解每日变化。

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF的最高价格是35.17。在22.58 - 35.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF的绩效。

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF（PIE）的最低价格为22.58。将其与当前的32.50和22.58 - 35.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PIE股票是什么时候拆分的？

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.44和40.21%中可见。

日范围
32.41 33.09
年范围
22.58 35.17
前一天收盘价
32.44
开盘价
32.68
卖价
32.50
买价
32.80
最低价
32.41
最高价
33.09
交易量
90
日变化
0.18%
月变化
8.15%
6个月变化
16.49%
年变化
40.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%