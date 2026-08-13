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ITDH: iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF

43.21 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ITDH汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点43.21和高点43.43进行交易。

关注iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ITDH股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF股票今天的定价为43.21。它在43.21 - 43.43范围内交易，昨天的收盘价为43.23，交易量达到2。ITDH的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF目前的价值为43.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.46%和USD。实时查看图表以跟踪ITDH走势。

如何购买ITDH股票？

您可以以43.21的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF股票。订单通常设置在43.21或43.51附近，而2和-0.51%显示市场活动。立即关注ITDH的实时图表更新。

如何投资ITDH股票？

投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF需要考虑年度范围35.99 - 43.43和当前价格43.21。许多人在以43.21或43.51下订单之前，会比较2.76%和。实时查看ITDH价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF的最高价格是43.43。在35.99 - 43.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF的绩效。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF（ITDH）的最低价格为35.99。将其与当前的43.21和35.99 - 43.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITDH股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.23和10.46%中可见。

日范围
43.21 43.43
年范围
35.99 43.43
前一天收盘价
43.23
开盘价
43.43
卖价
43.21
买价
43.51
最低价
43.21
最高价
43.43
交易量
2
日变化
-0.05%
月变化
2.76%
6个月变化
10.17%
年变化
10.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%