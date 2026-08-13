ITDH股票今天的价格是多少？ iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF股票今天的定价为43.21。它在43.21 - 43.43范围内交易，昨天的收盘价为43.23，交易量达到2。ITDH的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF股票是否支付股息？ iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF目前的价值为43.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.46%和USD。实时查看图表以跟踪ITDH走势。

如何购买ITDH股票？ 您可以以43.21的当前价格购买iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF股票。订单通常设置在43.21或43.51附近，而2和-0.51%显示市场活动。立即关注ITDH的实时图表更新。

如何投资ITDH股票？ 投资iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF需要考虑年度范围35.99 - 43.43和当前价格43.21。许多人在以43.21或43.51下订单之前，会比较2.76%和。实时查看ITDH价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF的最高价格是43.43。在35.99 - 43.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF的绩效。

iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF股票的最低价格是多少？ iShares Trust iShares LifePath Target Date 2060 ETF（ITDH）的最低价格为35.99。将其与当前的43.21和35.99 - 43.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITDH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。