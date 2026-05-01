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EDC: 新兴市场ETF-Direxion三倍做多

74.51 USD 0.75 (1.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EDC汇率已更改1.02%。当日，交易品种以低点73.97和高点75.67进行交易。

关注新兴市场ETF-Direxion三倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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EDC新闻

常见问题解答

EDC股票今天的价格是多少？

新兴市场ETF-Direxion三倍做多股票今天的定价为74.51。它在73.97 - 75.67范围内交易，昨天的收盘价为73.76，交易量达到38。EDC的实时价格图表显示了这些更新。

新兴市场ETF-Direxion三倍做多股票是否支付股息？

新兴市场ETF-Direxion三倍做多目前的价值为74.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注82.27%和USD。实时查看图表以跟踪EDC走势。

如何购买EDC股票？

您可以以74.51的当前价格购买新兴市场ETF-Direxion三倍做多股票。订单通常设置在74.51或74.81附近，而38和-1.01%显示市场活动。立即关注EDC的实时图表更新。

如何投资EDC股票？

投资新兴市场ETF-Direxion三倍做多需要考虑年度范围40.86 - 103.88和当前价格74.51。许多人在以74.51或74.81下订单之前，会比较7.99%和。实时查看EDC价格图表，了解每日变化。

新兴市场ETF-Direxion三倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，新兴市场ETF-Direxion三倍做多的最高价格是103.88。在40.86 - 103.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪新兴市场ETF-Direxion三倍做多的绩效。

新兴市场ETF-Direxion三倍做多股票的最低价格是多少？

新兴市场ETF-Direxion三倍做多（EDC）的最低价格为40.86。将其与当前的74.51和40.86 - 103.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EDC股票是什么时候拆分的？

新兴市场ETF-Direxion三倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.76和82.27%中可见。

日范围
73.97 75.67
年范围
40.86 103.88
前一天收盘价
73.76
开盘价
75.27
卖价
74.51
买价
74.81
最低价
73.97
最高价
75.67
交易量
38
日变化
1.02%
月变化
7.99%
6个月变化
3.19%
年变化
82.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%