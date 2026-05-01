EDC: 新兴市场ETF-Direxion三倍做多
今日EDC汇率已更改1.02%。当日，交易品种以低点73.97和高点75.67进行交易。
关注新兴市场ETF-Direxion三倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
EDC股票今天的价格是多少？
新兴市场ETF-Direxion三倍做多股票今天的定价为74.51。它在73.97 - 75.67范围内交易，昨天的收盘价为73.76，交易量达到38。EDC的实时价格图表显示了这些更新。
新兴市场ETF-Direxion三倍做多股票是否支付股息？
新兴市场ETF-Direxion三倍做多目前的价值为74.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注82.27%和USD。实时查看图表以跟踪EDC走势。
如何购买EDC股票？
您可以以74.51的当前价格购买新兴市场ETF-Direxion三倍做多股票。订单通常设置在74.51或74.81附近，而38和-1.01%显示市场活动。立即关注EDC的实时图表更新。
如何投资EDC股票？
投资新兴市场ETF-Direxion三倍做多需要考虑年度范围40.86 - 103.88和当前价格74.51。许多人在以74.51或74.81下订单之前，会比较7.99%和。实时查看EDC价格图表，了解每日变化。
新兴市场ETF-Direxion三倍做多股票的最高价格是多少？
在过去一年中，新兴市场ETF-Direxion三倍做多的最高价格是103.88。在40.86 - 103.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪新兴市场ETF-Direxion三倍做多的绩效。
新兴市场ETF-Direxion三倍做多股票的最低价格是多少？
新兴市场ETF-Direxion三倍做多（EDC）的最低价格为40.86。将其与当前的74.51和40.86 - 103.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EDC股票是什么时候拆分的？
新兴市场ETF-Direxion三倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.76和82.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 73.76
- 开盘价
- 75.27
- 卖价
- 74.51
- 买价
- 74.81
- 最低价
- 73.97
- 最高价
- 75.67
- 交易量
- 38
- 日变化
- 1.02%
- 月变化
- 7.99%
- 6个月变化
- 3.19%
- 年变化
- 82.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%