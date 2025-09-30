报价部分
货币 / CVSB
CVSB: Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade E

50.70 USD 0.18 (0.35%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CVSB汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点50.70和高点50.72进行交易。

关注Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CVSB股票今天的价格是多少？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade E股票今天的定价为50.70。它在-0.35%范围内交易，昨天的收盘价为50.88，交易量达到9。CVSB的实时价格图表显示了这些更新。

Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade E股票是否支付股息？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade E目前的价值为50.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.08%和USD。实时查看图表以跟踪CVSB走势。

如何购买CVSB股票？

您可以以50.70的当前价格购买Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade E股票。订单通常设置在50.70或51.00附近，而9和-0.02%显示市场活动。立即关注CVSB的实时图表更新。

如何投资CVSB股票？

投资Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade E需要考虑年度范围50.34 - 50.95和当前价格50.70。许多人在以50.70或51.00下订单之前，会比较0.08%和。实时查看CVSB价格图表，了解每日变化。

Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF的最高价格是50.95。在50.34 - 50.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade E的绩效。

Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF股票的最低价格是多少？

Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF（CVSB）的最低价格为50.34。将其与当前的50.70和50.34 - 50.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CVSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CVSB股票是什么时候拆分的？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.88和0.08%中可见。

日范围
50.70 50.72
年范围
50.34 50.95
前一天收盘价
50.88
开盘价
50.71
卖价
50.70
买价
51.00
最低价
50.70
最高价
50.72
交易量
9
日变化
-0.35%
月变化
0.08%
6个月变化
0.20%
年变化
0.08%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8