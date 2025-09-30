报价部分
货币 / CVLC
回到股票

CVLC: Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Core Responsible

81.52 USD 0.03 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CVLC汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点81.34和高点81.53进行交易。

关注Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Core Responsible 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CVLC股票今天的价格是多少？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Core Responsible 股票今天的定价为81.52。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为81.49，交易量达到39。CVLC的实时价格图表显示了这些更新。

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Core Responsible 股票是否支付股息？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Core Responsible 目前的价值为81.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.64%和USD。实时查看图表以跟踪CVLC走势。

如何购买CVLC股票？

您可以以81.52的当前价格购买Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Core Responsible 股票。订单通常设置在81.52或81.82附近，而39和0.22%显示市场活动。立即关注CVLC的实时图表更新。

如何投资CVLC股票？

投资Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Core Responsible 需要考虑年度范围60.08 - 82.22和当前价格81.52。许多人在以81.52或81.82下订单之前，会比较3.54%和。实时查看CVLC价格图表，了解每日变化。

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF的最高价格是82.22。在60.08 - 82.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Core Responsible 的绩效。

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF股票的最低价格是多少？

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF（CVLC）的最低价格为60.08。将其与当前的81.52和60.08 - 82.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CVLC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CVLC股票是什么时候拆分的？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Core Responsible 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、81.49和14.64%中可见。

日范围
81.34 81.53
年范围
60.08 82.22
前一天收盘价
81.49
开盘价
81.34
卖价
81.52
买价
81.82
最低价
81.34
最高价
81.53
交易量
39
日变化
0.04%
月变化
3.54%
6个月变化
18.64%
年变化
14.64%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8