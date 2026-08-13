BUFY: FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
今日BUFY汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点23.90和高点23.99进行交易。
关注FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BUFY股票今天的价格是多少？
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF股票今天的定价为23.93。它在23.90 - 23.99范围内交易，昨天的收盘价为23.95，交易量达到98。BUFY的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF股票是否支付股息？
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF目前的价值为23.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.59%和USD。实时查看图表以跟踪BUFY走势。
如何购买BUFY股票？
您可以以23.93的当前价格购买FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF股票。订单通常设置在23.93或24.23附近，而98和-0.21%显示市场活动。立即关注BUFY的实时图表更新。
如何投资BUFY股票？
投资FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF需要考虑年度范围21.90 - 23.97和当前价格23.93。许多人在以23.93或24.23下订单之前，会比较0.84%和。实时查看BUFY价格图表，了解每日变化。
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF的最高价格是23.97。在21.90 - 23.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF的绩效。
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF（BUFY）的最低价格为21.90。将其与当前的23.93和21.90 - 23.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUFY股票是什么时候拆分的？
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.95和4.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.95
- 开盘价
- 23.98
- 卖价
- 23.93
- 买价
- 24.23
- 最低价
- 23.90
- 最高价
- 23.99
- 交易量
- 98
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.84%
- 6个月变化
- 4.59%
- 年变化
- 4.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%