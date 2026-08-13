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BUFY: FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF

23.93 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BUFY汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点23.90和高点23.99进行交易。

关注FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BUFY股票今天的价格是多少？

FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF股票今天的定价为23.93。它在23.90 - 23.99范围内交易，昨天的收盘价为23.95，交易量达到98。BUFY的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF股票是否支付股息？

FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF目前的价值为23.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.59%和USD。实时查看图表以跟踪BUFY走势。

如何购买BUFY股票？

您可以以23.93的当前价格购买FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF股票。订单通常设置在23.93或24.23附近，而98和-0.21%显示市场活动。立即关注BUFY的实时图表更新。

如何投资BUFY股票？

投资FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF需要考虑年度范围21.90 - 23.97和当前价格23.93。许多人在以23.93或24.23下订单之前，会比较0.84%和。实时查看BUFY价格图表，了解每日变化。

FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF的最高价格是23.97。在21.90 - 23.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF的绩效。

FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF（BUFY）的最低价格为21.90。将其与当前的23.93和21.90 - 23.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUFY股票是什么时候拆分的？

FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.95和4.59%中可见。

日范围
23.90 23.99
年范围
21.90 23.99
前一天收盘价
23.95
开盘价
23.98
卖价
23.93
买价
24.23
最低价
23.90
最高价
23.99
交易量
98
日变化
-0.08%
月变化
0.84%
6个月变化
4.59%
年变化
4.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%