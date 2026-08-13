AALG: Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF
今日AALG汇率已更改5.65%。当日，交易品种以低点13.78和高点14.27进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AALG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF股票今天的定价为14.22。它在13.78 - 14.27范围内交易，昨天的收盘价为13.46，交易量达到20。AALG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF目前的价值为14.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.98%和USD。实时查看图表以跟踪AALG走势。
如何购买AALG股票？
您可以以14.22的当前价格购买Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF股票。订单通常设置在14.22或14.52附近，而20和3.19%显示市场活动。立即关注AALG的实时图表更新。
如何投资AALG股票？
投资Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF需要考虑年度范围7.07 - 22.07和当前价格14.22。许多人在以14.22或14.52下订单之前，会比较-7.42%和。实时查看AALG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF的最高价格是22.07。在7.07 - 22.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF（AALG）的最低价格为7.07。将其与当前的14.22和7.07 - 22.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AALG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AALG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.46和-3.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.46
- 开盘价
- 13.78
- 卖价
- 14.22
- 买价
- 14.52
- 最低价
- 13.78
- 最高价
- 14.27
- 交易量
- 20
- 日变化
- 5.65%
- 月变化
- -7.42%
- 6个月变化
- 35.82%
- 年变化
- -3.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%