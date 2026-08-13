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AALG: Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF

14.22 USD 0.76 (5.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AALG汇率已更改5.65%。当日，交易品种以低点13.78和高点14.27进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AALG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF股票今天的定价为14.22。它在13.78 - 14.27范围内交易，昨天的收盘价为13.46，交易量达到20。AALG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF目前的价值为14.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.98%和USD。实时查看图表以跟踪AALG走势。

如何购买AALG股票？

您可以以14.22的当前价格购买Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF股票。订单通常设置在14.22或14.52附近，而20和3.19%显示市场活动。立即关注AALG的实时图表更新。

如何投资AALG股票？

投资Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF需要考虑年度范围7.07 - 22.07和当前价格14.22。许多人在以14.22或14.52下订单之前，会比较-7.42%和。实时查看AALG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF的最高价格是22.07。在7.07 - 22.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF（AALG）的最低价格为7.07。将其与当前的14.22和7.07 - 22.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AALG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AALG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.46和-3.98%中可见。

日范围
13.78 14.27
年范围
7.07 22.07
前一天收盘价
13.46
开盘价
13.78
卖价
14.22
买价
14.52
最低价
13.78
最高价
14.27
交易量
20
日变化
5.65%
月变化
-7.42%
6个月变化
35.82%
年变化
-3.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%