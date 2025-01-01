文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计t-分布MathMomentsT 

MathMomentsT

通过nu参数计算学生t-分布的前4力矩的理论数值。

double  MathMomentsT(
   const double  nu,             // 分布参数（自由度数）
   double&       mean,           // 平均值变量
   double&       variance,       // 方差变量  
   double&       skewness,       // 偏度变量
   double&       kurtosis,       // 峰度变量
   int&          error_code      // 错误代码变量
   );

参数

nu

[in]  分布参数（自由度数）。

平均值

[out]  获得平均值的变量。

方差

[out]  获得方差的变量。

偏度

[out]  获得偏度的变量。

峰度

[out]  获得峰度的变量。

error_code

[out]  获得错误代码的变量。

返回值

如果力矩成功计算返回true，否则为false。