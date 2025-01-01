MQL5参考标准程序库数学统计t-分布MathMomentsT MathProbabilityDensityTMathCumulativeDistributionTMathQuantileTMathRandomTMathMomentsT MathMomentsT 通过nu参数计算学生t-分布的前4力矩的理论数值。 double MathMomentsT( const double nu, // 分布参数（自由度数） double& mean, // 平均值变量 double& variance, // 方差变量 double& skewness, // 偏度变量 double& kurtosis, // 峰度变量 int& error_code // 错误代码变量 ); 参数 nu [in] 分布参数（自由度数）。 平均值 [out] 获得平均值的变量。 方差 [out] 获得方差的变量。 偏度 [out] 获得偏度的变量。 峰度 [out] 获得峰度的变量。 error_code [out] 获得错误代码的变量。 返回值 如果力矩成功计算返回true，否则为false。 MathRandomT 非中心t-分布