트레이드:
22
이익 거래:
18 (81.81%)
손실 거래:
4 (18.18%)
최고의 거래:
17.29 USD
최악의 거래:
-27.23 USD
총 수익:
90.65 USD (3 708 pips)
총 손실:
-38.95 USD (1 462 pips)
연속 최대 이익:
10 (32.71 USD)
연속 최대 이익:
45.19 USD (5)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
94.24%
최대 입금량:
37.16%
최근 거래:
35 분 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.90
롱(주식매수):
9 (40.91%)
숏(주식차입매도):
13 (59.09%)
수익 요인:
2.33
기대수익:
2.35 USD
평균 이익:
5.04 USD
평균 손실:
-9.74 USD
연속 최대 손실:
1 (-27.23 USD)
연속 최대 손실:
-27.23 USD (1)
월별 성장률:
0.52%
Algo 트레이딩:
30%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.37 USD
최대한의:
27.23 USD (0.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.27% (27.36 USD)
자본금별:
0.29% (29.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|5
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|2
|AUDNZD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|20
|XAUUSD
|21
|USDJPY
|7
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|4
|USDCHF
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|186
|EURUSD
|410
|XAUUSD
|747
|USDJPY
|335
|AUDNZD
|-14
|AUDUSD
|190
|NZDUSD
|195
|USDCAD
|127
|USDCHF
|70
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
