Yip Yui Hung

TP1A

Yip Yui Hung
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 0%
FTMO-Server3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
2.23 USD
Worst Trade:
-0.11 USD
Profitto lordo:
4.19 USD (378 pips)
Perdita lorda:
-0.37 USD (14 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.30
Attività di trading:
97.74%
Massimo carico di deposito:
2.85%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
10.32
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
11.32
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
2.10 USD
Perdita media:
-0.37 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.11 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.37 USD
Massimale:
0.37 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.07% (7.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 1
USDJPY 1
GBPUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 0
USDJPY 2
GBPUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD -14
USDJPY 180
GBPUSD 198
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.23 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.13 11:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 11:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
