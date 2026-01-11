- 자본
- 축소
트레이드:
18
이익 거래:
18 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
213.95 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
1 831.50 USD (3 415 pips)
총 손실:
-49.50 USD
연속 최대 이익:
18 (1 831.50 USD)
연속 최대 이익:
1 831.50 USD (18)
샤프 비율:
1.83
거래 활동:
3.89%
최대 입금량:
9.49%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
21 분
회복 요인:
216.00
롱(주식매수):
14 (77.78%)
숏(주식차입매도):
4 (22.22%)
수익 요인:
37.00
기대수익:
101.75 USD
평균 이익:
101.75 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
11.45%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.75 USD
최대한의:
8.25 USD (0.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.02% (2.75 USD)
자본금별:
7.88% (1 372.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|Gold
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|Gold
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|Gold
|3.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +213.95 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +1 831.50 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RaiseGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
GOLDEN academy
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 600 USD
11%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
1
0%
18
100%
4%
37.00
101.75
USD
USD
8%
1:500