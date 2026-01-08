- 자본
- 축소
트레이드:
306
이익 거래:
4 (1.30%)
손실 거래:
302 (98.69%)
최고의 거래:
4.16 USD
최악의 거래:
-0.20 USD
총 수익:
8.40 USD (1 003 pips)
총 손실:
-47.94 USD (6 423 pips)
연속 최대 이익:
2 (6.41 USD)
연속 최대 이익:
6.41 USD (2)
샤프 비율:
-0.41
거래 활동:
89.50%
최대 입금량:
66.59%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
320
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
-0.83
롱(주식매수):
3 (0.98%)
숏(주식차입매도):
303 (99.02%)
수익 요인:
0.18
기대수익:
-0.13 USD
평균 이익:
2.10 USD
평균 손실:
-0.16 USD
연속 최대 손실:
301 (-47.81 USD)
연속 최대 손실:
-47.81 USD (301)
월별 성장률:
-7.91%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
47.81 USD
최대한의:
47.81 USD (9.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.56% (47.81 USD)
자본금별:
11.56% (55.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|302
|EURCHFm
|2
|AUDUSDm
|1
|GBPAUDm
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADm
|-48
|EURCHFm
|2
|AUDUSDm
|2
|GBPAUDm
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADm
|-6.4K
|EURCHFm
|158
|AUDUSDm
|224
|GBPAUDm
|621
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
