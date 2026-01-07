- 자본
트레이드:
44
이익 거래:
37 (84.09%)
손실 거래:
7 (15.91%)
최고의 거래:
15.87 USD
최악의 거래:
-3.71 USD
총 수익:
85.40 USD (8 520 pips)
총 손실:
-12.32 USD (1 230 pips)
연속 최대 이익:
12 (26.68 USD)
샤프 비율:
0.56
거래 활동:
26.17%
최대 입금량:
7.24%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
32 분
회복 요인:
17.11
롱(주식매수):
37 (84.09%)
숏(주식차입매도):
7 (15.91%)
수익 요인:
6.93
기대수익:
1.66 USD
평균 이익:
2.31 USD
평균 손실:
-1.76 USD
연속 최대 손실:
2 (-2.85 USD)
월별 성장률:
7.31%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.27 USD (0.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.40% (4.27 USD)
자본금별:
7.99% (84.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|73
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.87 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +26.68 USD
연속 최대 손실: -2.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarketsLtd-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
