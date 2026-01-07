- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
6 (54.54%)
손실 거래:
5 (45.45%)
최고의 거래:
0.18 USD
최악의 거래:
-0.57 USD
총 수익:
0.68 USD (81 pips)
총 손실:
-2.02 USD (122 pips)
연속 최대 이익:
3 (0.36 USD)
연속 최대 이익:
0.36 USD (3)
샤프 비율:
-0.44
거래 활동:
83.67%
최대 입금량:
4.97%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
46 분
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
5 (45.45%)
숏(주식차입매도):
6 (54.55%)
수익 요인:
0.34
기대수익:
-0.12 USD
평균 이익:
0.11 USD
평균 손실:
-0.40 USD
연속 최대 손실:
3 (-1.10 USD)
연속 최대 손실:
-1.10 USD (3)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.34 USD
최대한의:
1.34 USD (1.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.53% (1.31 USD)
자본금별:
1.01% (0.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURGBP
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURGBP
|-1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURGBP
|-41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.18 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +0.36 USD
연속 최대 손실: -1.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 55 USD
-2%
0
0
USD
USD
152
USD
USD
1
100%
11
54%
84%
0.33
-0.12
USD
USD
2%
1:500