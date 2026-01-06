리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 FTMO-Server3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 1 Exness-Real24 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 ForexChief-DirectFX 0.00 × 8 FTMO-Server2 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 16 Exness-Real28 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 RoboForex-Pro-2 0.00 × 7 ICMarkets-Live20 0.00 × 4 ICMarkets-Live16 0.00 × 2 Panteon-Server 0.00 × 4 ICMarkets-Live2 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 9 Exness-Real17 0.00 × 1 Exness-Real29 0.02 × 394 Exness-Real7 0.07 × 28 GoMarkets-Real 10 0.07 × 288 ICMarketsSC-Live19 0.17 × 6 Exness-Real 0.20 × 1984 DooPrime-Live 2 0.21 × 170 VantageInternational-Live 2 0.42 × 12 43 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오