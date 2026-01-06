- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
4.13 USD
최악의 거래:
-1.87 USD
총 수익:
13.53 USD (798 pips)
총 손실:
-3.54 USD (261 pips)
연속 최대 이익:
4 (8.55 USD)
연속 최대 이익:
8.55 USD (4)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
83.42%
최대 입금량:
19.57%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.01
롱(주식매수):
2 (22.22%)
숏(주식차입매도):
7 (77.78%)
수익 요인:
3.82
기대수익:
1.11 USD
평균 이익:
2.26 USD
평균 손실:
-1.18 USD
연속 최대 손실:
2 (-3.32 USD)
연속 최대 손실:
-3.32 USD (2)
월별 성장률:
3.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.22 USD
최대한의:
3.32 USD (1.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.08% (3.32 USD)
자본금별:
5.52% (16.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURGBP
|7
|NZDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURGBP
|5
|NZDCAD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURGBP
|109
|NZDCAD
|428
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.13 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +8.55 USD
연속 최대 손실: -3.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 8
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 16
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.02 × 394
|
Exness-Real7
|0.07 × 28
|
GoMarkets-Real 10
|0.07 × 288
|
ICMarketsSC-Live19
|0.17 × 6
|
Exness-Real
|0.20 × 1984
|
DooPrime-Live 2
|0.21 × 170
|
VantageInternational-Live 2
|0.42 × 12
Automatic trading by an expert advisor on AUCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD and EURGBP instruments.
리뷰 없음
