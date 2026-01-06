- 자본
트레이드:
8
이익 거래:
6 (75.00%)
손실 거래:
2 (25.00%)
최고의 거래:
89.46 USD
최악의 거래:
-26.74 USD
총 수익:
360.82 USD (5 351 pips)
총 손실:
-52.08 USD (742 pips)
연속 최대 이익:
4 (193.52 USD)
연속 최대 이익:
193.52 USD (4)
샤프 비율:
0.89
거래 활동:
4.94%
최대 입금량:
5.29%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
43 분
회복 요인:
11.55
롱(주식매수):
4 (50.00%)
숏(주식차입매도):
4 (50.00%)
수익 요인:
6.93
기대수익:
38.59 USD
평균 이익:
60.14 USD
평균 손실:
-26.04 USD
연속 최대 손실:
1 (-26.74 USD)
연속 최대 손실:
-26.74 USD (1)
월별 성장률:
5.06%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
26.74 USD (0.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.41% (25.34 USD)
자본금별:
2.89% (176.40 USD)
Gold, one trade per day, high risk-reward ratio, high Sharpe ratio, worth paying attention to.
