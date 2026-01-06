- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
11 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
10.00 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
103.84 USD (10 300 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
11 (103.84 USD)
연속 최대 이익:
103.84 USD (11)
샤프 비율:
5.33
거래 활동:
96.49%
최대 입금량:
0.03%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
11 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
9.44 USD
평균 이익:
9.44 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
0.09%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.02% (15.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|EURGBP
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|100
|EURGBP
|4
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|10K
|EURGBP
|300
|
1.3K 2.5K 3.8K 5K 6.3K 7.5K 8.8K 10K
|
1.3K 2.5K 3.8K 5K 6.3K 7.5K 8.8K 10K
|
1.3K 2.5K 3.8K 5K 6.3K 7.5K 8.8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.00 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +103.84 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 10
|
Exness-Real4
|0.00 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 18
|
Exness-Real2
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 12
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 3
KWA's 4th Account
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
200K
USD
USD
2
100%
11
100%
96%
n/a
9.44
USD
USD
0%
1:100