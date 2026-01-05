- 자본
- 축소
트레이드:
31
이익 거래:
20 (64.51%)
손실 거래:
11 (35.48%)
최고의 거래:
29.65 USD
최악의 거래:
-81.70 USD
총 수익:
147.05 USD (61 229 pips)
총 손실:
-112.16 USD (28 208 pips)
연속 최대 이익:
8 (62.03 USD)
연속 최대 이익:
62.03 USD (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
0.62%
최대 입금량:
63.39%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
4 분
회복 요인:
0.40
롱(주식매수):
27 (87.10%)
숏(주식차입매도):
4 (12.90%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
1.13 USD
평균 이익:
7.35 USD
평균 손실:
-10.20 USD
연속 최대 손실:
5 (-88.28 USD)
연속 최대 손실:
-88.28 USD (5)
월별 성장률:
3.49%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
74.98 USD
최대한의:
88.28 USD (8.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.71% (88.28 USD)
자본금별:
3.97% (39.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|15
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|5
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|-4
|XAUUSD
|27
|GBPUSD
|-1
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|6.8K
|XAUUSD
|1.4K
|GBPUSD
|6
|BTCUSD
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +29.65 USD
최악의 거래: -82 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +62.03 USD
연속 최대 손실: -88.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 323
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
This strategy is based on disciplined risk management and technical analysis.
