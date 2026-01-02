리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 ThreeTrader-Live 0.00 × 23 Exness-MT5Real28 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.09 × 116 ForexTimeFXTM-Live01 0.17 × 109 OxSecurities-Live 0.17 × 344 VantageInternational-Live 8 0.28 × 185 FPMarkets-Live 0.31 × 13 ICMarketsSC-MT5-4 0.43 × 240 Exness-MT5Real3 0.50 × 4 VantageInternational-Live 3 0.56 × 18 Pepperstone-MT5-Live01 0.84 × 362 Forex.com-Live 536 0.95 × 19 FPMarketsLLC-Live 1.00 × 207 ICMarketsSC-MT5-2 1.02 × 225 BlackBullMarkets-Live 1.99 × 238 ICMarkets-MT5 2.00 × 8 Exness-MT5Real5 2.00 × 37 DerivSVG-Server 2.00 × 1 Tickmill-Live 2.11 × 757 MaxifyFX-Live 3.36 × 195 XMGlobal-MT5 4 6.00 × 1