- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
5 (55.55%)
손실 거래:
4 (44.44%)
최고의 거래:
8.08 USD
최악의 거래:
-8.47 USD
총 수익:
21.94 USD (960 pips)
총 손실:
-20.89 USD (2 036 pips)
연속 최대 이익:
2 (9.08 USD)
연속 최대 이익:
9.08 USD (2)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
83.01%
최대 입금량:
5.81%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.12
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
9 (100.00%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.12 USD
평균 이익:
4.39 USD
평균 손실:
-5.22 USD
연속 최대 손실:
2 (-7.35 USD)
연속 최대 손실:
-8.47 USD (1)
월별 성장률:
0.27%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.54 USD
최대한의:
8.58 USD (1.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.67% (8.54 USD)
자본금별:
13.02% (65.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.08 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +9.08 USD
연속 최대 손실: -7.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.84 × 362
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.02 × 225
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
|
Exness-MT5Real5
|2.00 × 37
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.11 × 757
|
MaxifyFX-Live
|3.36 × 195
|
XMGlobal-MT5 4
|6.00 × 1
AUDCAD Mean Reversion Strategy
Account leverage 1:400
*Past performance is not a guarantee of future results. Do not risk money you cannot afford to lose.
